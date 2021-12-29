Серце Сашка перестало битися 29 грудня. Про його смерть повідомила засновниця благодійної організації "Місто добра" волонтерка Марта Левченко.

Що було раніше Поліцейські у Чернівцях "взяли на службу" онкохворого хлопчика і здійснили його мрію

Маленький янгол Сашко… Тепер у небес буде свій поліцейський. Наш любий захисник "Міста добра"... Будемо пам’ятати і любити тебе завжди,

– написала Левченко.

Посвята Сашка в поліцейські

У 10-річного хлопчика з Чернівців виявили рак четвертої стадії – у Сашка була пухлина головного мозку з метастазами. Діагноз йому поставили ще кілька років тому.

Спеціалісти раніше заявляли, що допомогти Сашку вже не можуть, тому вони вирішили не мучити його в лікарні, оскільки не бачили в тому сенсу. Натомість волонтери "Міста добра" вирішили докласти усіх зусиль, щоб сповнити радістю його останні дні.

Через хворобу Сашко не міг говорити, а тому спілкувався з волонтерами через гаджет, на якому він писав. Ось так минулої зими його спитали, що б зробило його щасливим і змусило усміхнутися. Сашко написав "поліція", оскільки правоохоронці були його кумирами.

Для 10-річного Сашка пошили іменну форму з спецжитоном. Потім до нього в гості прийшли 80 правоохоронців з Чернівецької та Івано-Франківської областей, які урочисто записали його до своїх лав. Хлопчик тоді навіть здійснив своє перше патрулювання.

Онкохворого Сашка записали до лав поліцейських: щемливе відео

Волонтери повідомляли, що після сюрпризу від поліцейських та посвяти у лави правоохоронців йому стало краще. Під час перебування у реанімації Сашко не розлучався зі своєю шапкою поліцейського.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття родичам та близьким Сашка.