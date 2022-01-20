Синоптики попередили про зимову грозу на Львівщині

Гідрометцентр попередив, що у Львові 20 січня слід чекати на небезпечні погодні умови. Також негода буде на території області.

Грози на Львівщині розпочалися приблизно о 19:00. Вони триватимуть до кінця доби.

До теми В Україні очікують сніг, ожеледицю та рвучкий вітер: прогноз погоди на 21 січня

Зимові грози на Львівщині не вперше

Снігову грозу над Львовом помітили 17 січня. Востаннє таке явище у місті спостерігали приблизно 100 років тому – у 1925 та 1927 роках. Очевидці оприлюднили відео, на якому зафільмували грозу. Там видно, що з неба падає сніг, але згодом виникає шум, що схожий на грім.

Раніше, 14 січня, у Львові раптово виникла негода. Містян здивували зимові грім та блискавки.

Негода у Львові: дивіться відео

Погода у Львові 21 січня

Протягом 21 січня у Львові температура повітря коливатиметься від -3°C до -5°C. Вдень буде похмуро, а вночі падатиме сніг.

Зверніть увагу! Львівський гідрометцентр застеріг , що 21 січня у Карпатах слід чекати на сніголавинну небезпеку.

Повний текст публікації Львівського гідрометцентру

По території Львівської області:

В найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 20 січня місцями грози.

По місту Львову:

В найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 20 січня гроза.