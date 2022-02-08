Сіяли паніку та "мінували" об'єкти: СБУ викрила у Львові ботоферми, якими курували з Росії

Співробітники СБУ знешкодили у Львові 2 ботоферми, якими курували з Росії. Їхня потужність становила 18 тисяч фейкових акаунтів.

Ботоферми працювали у соцмережах. З фейкових сторінок розсилали повідомлення про замінування, щоб зчинити паніку серед українців.

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У Львові викрили 2 ботоферми

Кіберфахівці СБУ ліквідували у Львові 2 ботоферми потужністю 18 тисяч фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, їхніх адміністраторів курували організатори з Росії.

До злочину були причетними 3 жителі Львівщини. Двоє з них обладнали свої помешкання під потреби ботоферм, а третій – забезпечував їхнє техобслуговування. Ботоферми розповсюджували фейки у соцмережах, щоб створити панічні настрої серед користувачів.

Також боти публікували повідомлення про фейкові мінування, зокрема об'єктів соціальної та критичної інфраструктури. У ході обшуків правоохоронці вилучили:

2 комплекти GSM-шлюзів: на 92 та 375 онлайн-каналів;

3 тисячі сім-карток;

ноутбуки з доказами;

чорнову бухгалтерію.

Дивіться відео, як СБУ викрила ботоферми:

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Розслідування триває

Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Санкція статті передбачає покарання – від 2 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці намагаються встановити особи усіх причетних до функціонування ботоферм. Заходи із викриття проводили кіберфахівці СБУ та слідчі Нацполіції.

Дивіться фото обшуків / Фото Управління СБУ у Львівській області