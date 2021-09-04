У стані коми: на Львівщині просять допомогти 10-річній постраждалій у моторошній ДТП

У місті Рудки, що на Львівщині, 3 вересня трапилась смертельна ДТП. Вантажівка на шаленій швидкості протаранила магазин та вбила 2 пішоходів. Водій загинув. 10-річна дівчинка, яка теж постраждала, перебуває у важкому стані. Небайдужі просять допомогти сім'ї.

Дівчинка – донька загиблого пішохода. Ірина Козоріз на своїй сторінці опублікувала звернення від директорки Хлопчицької школи. Там навчається 10-річна Тетянка, якій потрібна допомога.

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Дитина у стані коми

5-класницю госпіталізували в одну з львівських лікарень.

Дівчинка у важкому стані, зараз у комі. Ногу лікарі вимушені були ампутувати. Рука зламана, але складена,

– зазначили у дописі.

Наразі з дитиною у лікарні перебуває старша сестра і двоюрідний брат, адже мама лише повертається з Італії.

У сім'ї є ще одна дочка, але вона прикута до ліжка через діагноз ДЦП. Зважаючи на усі складнощі, небайдужі просять допомогти фінансово. Також закликають до спільної молитви.

Як можна допомогти

Гроші можна перерахувати на картку двоюрідного брата дівчинки, який зараз перебуває поруч з нею.

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24 канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих у моторошній трагедії. Бажаємо швидкого одужання постраждалим дівчатам.

До слова, постраждала у ДТП ще 16-річна дівчина. Вона також перебуває в одній з лікарень Львова, однак про її стан наразі нічого невідомо.

ДТП у Рудках: головне

Вантажівка на швидкості влетіла у будівлю 3 вересня приблизно о 16:20.

Машина знесла електроопору та збила людей, які перебували на тротуарі. З них 47-річні чоловік та жінка загинули одразу. Вдалося врятувати двох дівчат – їм 16 та 10 років. Загинув і 36-річний водій вантажівки.

Очевидці зазначали, що водій почав сигналити людям ще на в'їзді у місто, аби ті остерігались. Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма.

У мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували момент ДТП.

Частину траси Львів – Самбір тимчасово заблокували, адже вантажівку станом на 4 вересня досі не забрали.

Текст публікації Ірини Козоріз:

Доброго дня. Це звернення від директора села Хлопчиці! Колеги, пробачте, що у суботній день тривожу. Наше село Хлопчиці у скорботі та тривозі. 03 вересня в аварії, що трапилася в місті Рудки, загинув наш односельчанин Качмар Володимир. Його донечка Таня, учениця 5 класу Хлопчицької школи, перебуває в лікарні міста Львів. Дівчинка у важкому стані, зараз у стані коми. Ногу лікарі вимушені були ампутувати. Рука зламана, але складена. З дівчинкою у лікарні старша сестричка і двоюрідний брат. Мама повертається з Італії. У їхній сім'ї є ще одна дочка, дівчинка з народження прикута до ліжка, з ДЦП.

Якщо ваша ласка посприяйте у допомозі.

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