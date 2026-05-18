Cтепана Кубіва поховають у Львові: відомо, коли та де прощатимуться із політиком

Народний депутат Степан Кубів помер 18 травня 2026 року на 64-му році життя. Прощання із ним відбудеться 19 – 20 травня у Львові.

Про це інформує львівський міський голова Андрій Садовий.

Коли та де відбудеться прощання із Степаному Кубівом?

Садовий наголосив, що смерть парламентаря Степана Кубіва є великою втратою для України та львівської громади.

Прощання із політиком відбудеться у Львові 19 – 20 травня.

У вівторок, 19 травня, о 16:30 тіло доставлять до Архикатедрального собору святого Юра, де о 20:00 відбудеться чин парастасу. Домовина з тілом залишатиметься у храмі.

У середу, 20 травня, о 13:00 у соборі розпочнеться чин похорону, о 14:30 – відбудеться загальноміське прощання біля Ратуші, після чого о 15:00 похоронна процесія прибуде на Личаківське кладовище, де відбудеться чин погребіння.

Зауважимо, наразі причини смерті політика не повідомляються.

Що відомо про Степана Кубіва?

Кубів був народним депутатом України VII, VIII та IX скликань, комендантом Штабу національного спротиву під час Революції Гідності.

У 2014 році політик очолював Національний банк України, а з 2016 до 2019 року обіймав посаду Першого віцепрем'єр-міністра України та міністра економічного розвитку та торгівлі.

З 2015 по 2016 рік Кубів був представником Президента України у Верховній Раді.

Станом на 2026 рік Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.