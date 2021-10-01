Стрімке зростання хворих на COVID-19 на Львівщині: епідеміологиня назвала 3 причини
Джерело:24 канал
На Львівщині за 30 вересня кількість нових хворих на COVID-19 зросла майже вдвічі. У лабораторіях області виявили майже тисячу інфікованих.
Це у порівнянні з тим, що напередодні таких людей було менше, ніж 500 осіб. Відповідно шаленими темпами зростає і кількість госпіталізованих до лікарень.
Зверніть увагу З кожним днем більше: вже понад 12 тисяч нових COVID-хворих за добу
Статистика Львівщини
За 30 вересня 2021 року до ковідних шпиталів Львівщини потрапили майже 200 осіб. Ба більше, зараз поступає більше пацієнтів, аніж виписується.
Симптоми ж, з якими люди звертаються до медиків, змінилися. Пацієнти вже рідше скаржаться на втрату нюху чи смаку. Та натомість мають:
- нежить;
- закладеність;
- охриплість голосу;
- кашель.
Є і болі в животі, розклади шлунково-кишкового тракту. Однак здебільшого COVID-19 і надалі призводить до чималого ураження легень.
Причини зростання хворих
За словами головної епідеміологині Львівщини Наталії Іванченко-Тімко, насамперед причини зростання хворих пов'язані з циркуляцією штаму Дельта. Він є більш заразним від попередніх штамів коронавірусу.
По-друге, люди розслабилися і не завжди дотримуються рекомендованих заходів. По-третє, ще не достатньо людей вакцинувались і захистились. Враховуючи таку динаміку, треба виконувати заходи, передбачені жовтою зоною епідемічної небезпеки. Якщо цих заходів дотримуватися, то є шанс, що інтенсивність сповільниться.
"Якщо прогнозувати динаміку останніх днів, запровадження червоної зони – можливе, за моїм прогнозом, за 3 – 4 тижні. Тут багато чого залежить також від нас", – відзначив керівник департаменту охорони здоров'я Львівщини Орест Чемерис.
Ситуація з COVID-19 в Україні: головне
- За 30 вересня в Україні зафіксували понад 12 тисяч інфікувань на коронавірус. З них – 1 059 дітей.
- Від ускладнень померли 172 пацієнти. Водночас одужали – 3 264 хворих.
- Загалом від початку пандемії на COVID-19 в нашій країні офіційно зареєстрували 2 435 413 захворювань.
Джерело: МОЗ