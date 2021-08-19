Суд поновив на посаді майора поліції, який втік зі смертельної ДТП під Львовом

У Львові суд поновив на посаді майора поліції Андрія Ющика, який у липні 2020 року втік із місця смертельної ДТП. Окрім цього йому виплатять середню зарплатню за період судового процесу.

Після цієї аварії він написав рапорт на звільнення. Проте згодом сказав, що його змусили це зробити.

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Що відомо про цю ДТП

19 липня оперуповноважений сектору кримінальної поліції Стрийського відділу поліції Андрій Ющик їхав на своєму службовому авто “ВАЗ-2107”. Він збив пішохода неподалік від Стрия. Після цього майор поліції втік з місця ДТП.

Потерпілий отримав дуже тяжкі травми та впав у кому. Згождом, попри зусилля медиків, чоловік помер.

Звільнитися нібито змусили

34-річного поліцейського розшукали через 3 дні після цієї ДТП. Його одразу звільнили з правоохоронних органів та справою почало займатися ДБР.

Позов до суду, щоб поновитись на посаді у поліції, Ющик подав у вересні 2020 року. А розглянули позов у червні наступного року.

Це зробив Львівський окружний адміністративний суд. Ющик пояснив у суді, що написати рапорт на звільнення його змусило районне керівництво.

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Писав і 2 рапорт

Але він звільнятися тоді не хотів. Також він сказав, що наступного дня після звільнення написав зустрічний рапорт на ім'я начальникам поліції Львівщини.

У ньому він попросив не розглядати попередній рапорт на звільнення. Таке прохання чоловік пояснив тим, що перший рапорт написав посеред ночі "у стані сильного душевного хвилювання".