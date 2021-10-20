Суд зобов'язав Львівську мерію віддати в Росію рештки агента НКВС Кузнєцова

Касаційний адмінсуд ВСУ зобов'язав виконком Львівської мерії дозволити перепоховання останків агента НКВС Миколи Кузнєцова на меморіальному комплексі в Єкатеринбурзі. Ця постанова оскарженню не підлягає.

У 1960 році Кузнєцова перепоховали на Пагорбі Слави у Львові. Раніше Львівська міськрада неодноразово відмовлялася провести ексгумацію решток радянського агента.

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ЛМР відмовляла родичам Кузнєцова у його перепохованні

Могила агента НКВС Миколи Кузнєцова розташована на Пагорбі Слави у Львові. Львівські праворадикали неодноразово розмальовували його надгробок. Окрім цього, в березні 2019 року невідомі викрали з могили бронзовий барельєф, а взимку 2021 року там виявили підкоп.

Родичі Кузнєцова кілька разів просили виконком ЛМР дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, бо вони не можуть доглядати за могилою на відстані. Проте міський голова Андрій Садовий наголошував, що ексгумувати останки радянського агента неможливо, позаяк українці наразі перебувають в російському полоні. Окрім цього, міська рада просила СБУ та Міністерство закордонних справ надати свій висновок щодо перепоховання Кузнєцова.

Я вважаю, що це рішення – на часі. Якщо ми зможемо отримати наших полонених додому, то ми будемо тоді це враховувати,

– зауважив Садовий.

Племінниця агента НКВС Маргарита Брюханова подала на ЛМР до суду. Львівський окружний адмінсуд 27 жовтня зобов'язав міськраду повторно розглянути рішення про перепоховання останків Кузнєцова. Мерія не могла оскаржити це рішення в апеляції.

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Суд зобов'язав ЛМР дозволити перепоховання Кузнєцова

Пізніше Брюханова звернулася до Верховного суду з проханням зобов'язати Львівську мерію дозволити перепоховання її дядька. Касаційний адмінсуд підтвердив, що вона зібрала всі необхідні для цього документи. Водночас СБУ чи Мінкульт, до якого зверталася міськрада, не мають повноважень дозволяти чи забороняти перепоховання Кузнєцова.

Відтак 15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов'язав виконком ЛМР дозволити перепоховання останків агента НКВС на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі. Це рішення є остаточним й оскаржити його не можна. Тож виконком Львівської міськради 22 жовтня вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Кузнєцова.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС. Він загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин на Львівщині. За однією з версій, Кузнєцов сам себе підірвав гранатою, за іншою – загинув у бою. Посмертно йому надали звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію решток спецагента НКВС провели в 1959 році.