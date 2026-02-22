Теракт у Львові: очільник МВС показав перше фото ймовірної підривниці
- Поліція та СБУ затримали ймовірну підривницю, яка причетна до терактів у Львові.
- У лікарнях залишається 11 поранених, з яких 6 правоохоронців у тяжкому стані.
Поліція разом із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців. Наразі тривають оперативні заходи та слідчі дії.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Що розповів Клименко про теракт?
Правоохоронці затримали підозрювану у підривах у Львові, які призвели до загибелі 23-річної поліцейської Вікторії Шпильки та поранень близько 25 постраждалих. Наразі встановлюють інших осіб, причетних до злочину.
Підозрювана у теракті у Львові / МВС України
Станом на зараз у лікарнях перебувають 11 осіб, щонайменше 6 правоохоронців зазнали важких поранень і зараз у тяжкому стані. Ігор Клименко висловив співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії.
Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене,
– резюмував Ігор Клименко.
До слова, Ігор Клименко зазначив під час брифінгу, що серед постраждалих є не лише поліцейські, а й цивільні особи. Більшість постраждалих – працівники поліції. Зараз 3 людей перебувають у реанімації.
Також відомо, що є поранений військовослужбовець Національної гвардії України. Він на момент теракту здійснював заходи по охороні публічного порядку і прибув на місце теракту після першого вибуху.