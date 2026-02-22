Теракт у центрі Львова: все, що відомо про моторошний інцидент, жертву та постраждалих

Уночі 22 лютого у Львові пролунали вибухи поблизу ТЦ "Магнус", повітряну тривогу у регіоні на той момент не оголошували. Місцева влада повідомляє про теракт, є жертва, багатьох постраждалих госпіталізували.

Що відомо про теракт у Львові на цей момент, як усе відбувалося, які наслідки та хто загинув внаслідок інциденту, – розповідає 24 Канал.

Які деталі теракту відомі?