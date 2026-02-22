Теракт у центрі Львова: все, що відомо про моторошний інцидент, жертву та постраждалих
Уночі 22 лютого у Львові пролунали вибухи поблизу ТЦ "Магнус", повітряну тривогу у регіоні на той момент не оголошували. Місцева влада повідомляє про теракт, є жертва, багатьох постраждалих госпіталізували.
Що відомо про теракт у Львові на цей момент, як усе відбувалося, які наслідки та хто загинув внаслідок інциденту, – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Поліцію викликали щодо проникнення в магазин: деталі теракту у Львові і загибелі поліцейської
Які деталі теракту відомі?
Винуватцям загрожує до 12 років вʼязниці та конфіскація майна. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їх, повідомив керівник ОВА Максим Козицький. Жителі Львівщини, прошу вас бути ще уважнішими. Бачите щось підозріле, не наближайтесь, не торкайтесь! Одразу викликайте поліцію та ДСНС. Без спеціального дозволу й гострої необхідності, не ходіть по вулиці в комендантську годину, Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб, уточнили у поліції. Кількість постраждалих зросла до 24. У коментарі журналістам міський голова Андрій Садовий уточнив, що станом на 02:50 відомо про близько 15 поранених, з них частина – у важкому стані. Будинок, де стався вибух, був не житловим, там розташовані магазини. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб. До ЄРДР внесли відомості за статтею про терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки. Як повідомили в обласній прокуратурі, Екіпаж патрульної поліції прибув на місце імовірного проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. За попередньою інформацією, у Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська. Внаслідок вибуху також пошкоджені вікна та фасади у прилеглих будинках. На місці продовжують працювати працівники усіх служб. Наразі відомо про 14 поранених внаслідок вибуху. За словами міського голови Андрія Садового, це був теракт. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби. Просимо зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації, Унаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці, повідомили у Нацполіції. Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби. У Львові було гучно знову, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Львові пролунали вибухи.
– написав він.
– написав він.
Винуватцям загрожує до 12 років вʼязниці та конфіскація майна. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їх, повідомив керівник ОВА Максим Козицький.
Жителі Львівщини, прошу вас бути ще уважнішими. Бачите щось підозріле, не наближайтесь, не торкайтесь! Одразу викликайте поліцію та ДСНС. Без спеціального дозволу й гострої необхідності, не ходіть по вулиці в комендантську годину,
Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб, уточнили у поліції.
Кількість постраждалих зросла до 24.
У коментарі журналістам міський голова Андрій Садовий уточнив, що станом на 02:50 відомо про близько 15 поранених, з них частина – у важкому стані. Будинок, де стався вибух, був не житловим, там розташовані магазини.
Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено патрульний автомобіль, а також цивільний транспортний засіб. До ЄРДР внесли відомості за статтею про терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.
Як повідомили в обласній прокуратурі, Екіпаж патрульної поліції прибув на місце імовірного проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух.
За попередньою інформацією, у Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.
Внаслідок вибуху також пошкоджені вікна та фасади у прилеглих будинках. На місці продовжують працювати працівники усіх служб.
Наразі відомо про 14 поранених внаслідок вибуху. За словами міського голови Андрія Садового, це був теракт.
Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби. Просимо зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації,
Унаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці, повідомили у Нацполіції. Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби.
У Львові було гучно знову, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Львові пролунали вибухи.