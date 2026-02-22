Теракт у Львові: затриманій повідомили про підозру

Жінці, яку підозрюють у скоєнні теракту у Львові, повідомили про підозру. Ця інформація з'явилася увечері 22 лютого.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Яке офіційне обвинувачення?

Жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Мова про частину 3 статті 258 і частину 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Про підозрювану правоохоронці сказали, що їй 33 роки, вона мешканка Костополя Рівненської області. Її затримали в Старому Самборі.

Підозра ґрунтується на об'єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб,

– прокоментував начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Зараз із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування правоохоронці провели обшуки та вилучили докази протиправної діяльності.

Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу. Проситимуть про тримання під вартою без права внесення застави.

Важливо! В Офісі Генпрокурора нагадали: згідно зі статтею 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Причетність до теракту представників Росії встановлюють.

Прокурори навели хронологію теракту у Львові

У Львові пізно ввечері 21 лютого, між 23:00 і 23:30, зловмисниця заклала саморобні вибухові пристрої на вулиці Данилишина, 20.