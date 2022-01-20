Тіло шукали з важкою технікою: із львів'янином, якого вбили 6 років тому, попрощались у Києві

Тараса Познякова, який був водієм BlaBlaCa, вбили у 2016 році. Прощання з ним відбулось у київському Михайлівському соборі 20 січня 2022 року.

Рідні та друзі бачили чоловіка востаннє 4 квітня 2016 року. Він зареєстрував мандрівку до Києва у застосунку BlaBlaCar.

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Деталі зникнення

До Києва водій віз двох пасажирів. Тарас востаннє дзвонив батькам поблизу Бобриці, що за 25 кілометрів від столиці. Після цього з ним контакту не було.

Пізніше в мережі опублікували відео, де машина Тараса їде у Бобриці. Однак в салоні авто перебувала лише одна людина.



У Києві відбулось прощання з Позняковим / Фото Лілі Гончарук, Суспільне

Як відбувались пошуки

У Бобриці рідні, друзі та волонтери кілька днів шукали чоловіка. Згодом поліцейські знайшли автомобіль Тараса в закритому гаражі Києво-Святошинського району Києва.

Хто поніс покарання

Поліція у серпні 2016 року затримала Дмитра Голуба, який був пасажиром Познякова. Той зізнався, що таки викрав автомобіль. Проте заперечував стосунок до смерті чи зникнення чоловіка.

"Яке тіло, ви що здуріли? Тарас десь засмагає", – доводив Голуб у суді.



Прощання з Позняковим відбулося у Михайлівському соборі / Фото Лілі Гончарук, Суспільне

Однак Голуба визнали винним у вбивстві. Він отримав покарання – довічне ув'язнення із конфіскацією всього майна. Верховний суд після всіх апеляцій у грудні 2021 року завершив розгляд справи, але вирок Голубу не змінив.

Іншим підозрюваним був Луан Кінгісепп, який 3 роки був у міжнародному розшуку. Він загинув внаслідок вибуху квартири у Києві у березні 2019 року.

Як знайшли тіло

Служба безпеки України у грудні 2021 року повідомила деталі про тіло Познякова. Його знайшли влітку поблизу траси "Житомир – Київ". Слідчі використовували важку техніку, оскільки рельєф з часу вбивства суттєво змінився.

Правоохоронці пів року чекали на результати ДНК-експертизи. Експерти підтвердили, що рештки належать саме Познякову. Батьки забирали тіло сина майже місяць.



Тіло шукали з допомогою важкої техніки / Фото СБУ

"Виконавці понесли своє покарання, вони самі того не робили. Є замовники, хай правоохоронні органи шукають, вони знайдуть", – сказав батько Тараса Олександр Позняков.

Церемонія поховання Тараса Познякова відбудеться у Дніпрі 21 січня об 11:00.