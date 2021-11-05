Тиждень пролежав у комі: у Львові помер 37-річний ветеран АТО Юрій Досяк
Джерело:ZAXID.NET
Вранці 5 листопада помер 37-річний ветеран АТО зі Львова Юрій Досяк. Напередодні він потрапив до лікарні з важкою двосторонньою пневмонією.
Юрій Досяк брав участь в Революції Гідності на Майдані. Після цього він пішов добровольцем на Схід.
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Помер ветеран АТО Юрій Досяк
У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій розповіли, що вранці 5 листопада помер громадський активіст, учасник бойових дій на Донбасі Юрій Досяк. Бійця не стало на 37 році життя.
З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрко Досяк. Юрко – боєць-доброволець батальйону "Донбас", вижив в Іловайську, повернувся з полону, але, на жаль, тут недуга виявилась сильніша,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік перебував у лікарні з широкою двосторонньою пневмонією. Він протягом тижня був у медичній комі, під'єднаний до апарату ШВЛ. Родина Юрія Досяка збирала гроші на його лікування.Зауважте! Львів'янин Юрій Досяк був на Майдан. Коли почалася російсько-українська війна, чоловік пішов добровольцем у батальйон "Донбас". Він пройшов Іловайський котел і 119 днів полону в російських бойовиків у Донецьку. Після повернення додому Досяк створив фермерське господарство, щоб на його основі облаштувати реабілітаційний центр для захисників.
У Юрія Досяка була двостороння пневмонія / Фото Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій