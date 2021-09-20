На трасі Київ – Чоп мікроавтобус влетів у бетонну зупинку: авто розтрощило вщент, водій загинув
Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 19 вересня трапилась смертельна ДТП – 34-річний водій мікроавтобуса в'їхав у зупинку. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми й загинув.
ДТП трапилась у селі Новий Милятин. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Мікроавтобус влетів у бетонну зупинку
- Нищівна аварія сталася приблизно о 17:05 на трасі Київ – Чоп у селі Новий Милятин.
- Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 34-річний житель Самбора, не впорався з керуванням.
- Його автівка влетіла у бетонну зупинку громадського транспорту.
ДТП трапилась на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини
Водій загинув дорогою до лікарні
Внаслідок ДТП водій отримав важкі травми. Він помер дорогою до медзакладу. Також постраждав його пасажир, 32-річний самбірчанин. Медики його госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють причини та обставини аварії.
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Мікроавтобус в'їхав у зупинку / Фото поліції Львівщини
34-річний водій загинув / Фото поліції Львівщини