На трасі Київ – Чоп ВАЗ влетів у Ford: водій загинув, 14-річна дівчинка – у лікарні
Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині, на трасі Київ – Чоп, 16 серпня трапилась смертельна ДТП – зіштовхнулись ВАЗ і Ford. Внаслідок аварії 49-річний водій загинув, а його 14-річна пасажирка потрапила до лікарні
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють усі обставини ДТП.
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ВАЗ виїхав на зустрічну смугу
- За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилась у селі Дуліби на трасі Київ – Чоп.
- Приблизно о 8:40 49-річний житель Сколе за кермом автівки "ВАЗ-2106" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
- Там він зіштовхнувся з Ford Connect, яким керував 36-річний житель села Вишневе Кіровоградської області.
- Внаслідок аварії травмувались водій та 14-річна пасажирка ВАЗу.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та Мар'яни Богуцької
Водій помер у реанімації
Медики відвезли постраждалих до Стрийської центральної районної лікарні. Попри зусилля лікарів, чоловік помер в реанімації. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забійну рану голови. Наразі вона перебуває у травматологічному відділенні медзакладу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини зіткнення.
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