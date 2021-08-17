На трасі Київ – Чоп ВАЗ влетів у Ford: водій загинув, 14-річна дівчинка – у лікарні

12:36

На Львівщині, на трасі Київ – Чоп, 16 серпня трапилась смертельна ДТП – зіштовхнулись ВАЗ і Ford. Внаслідок аварії 49-річний водій загинув, а його 14-річна пасажирка потрапила до лікарні