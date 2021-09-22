На трасі Львів – Самбір мікроавтобус влетів у вантажівку: рятувальники вирізали водія із салону

На Львівщині 22 вересня трапилась нищівна ДТП – водій мікроавтобуса Fiat в'їхав у вантажівку Volvo. Рятувальники вирізали травмованого водія із салону автомобіля.

Чоловіка госпіталізували. Наразі лікарі уточнюють його діагноз.

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Мікроавтобус влетів у вантажівку

Нищівна аварія трапилася приблизно о 10:00 на трасі Львів – Самбір – Ужгород. При виїзді з Самбора водій мікроавтобуса Fiat, 28-річний місцевий житель, не обрав безпечної дистанції та зіштовхнувся з вантажівкою Volvo, що їхала попереду. За її кермом перебував 49-річний самбірчанин.

Внаслідок ДТП травмувався лише водій мікроавтобуса. У ДСНС Львівщини розповіли, що постраждалого затисло в салоні понівеченої автівки.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції та ДСНС Львівщини

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Рятувальники вирізали чоловіка із салону автівки

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента вивільнили постраждалого з деформованого мікроавтобуса. Чоловіка передали працівникам швидкої. Після огляду водія у стані середньої важкості госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню.

Також, щоб запобігти виникненню пожежі, рятувальники відключили в мікроавтобусі акумуляторну батарею. До ліквідації наслідків ДТП залучили 4 співробітників ДСНС та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.Невдовзі вони відкриють кримінальне провадження та почнуть проводити досудове розслідування.