Аварія трапилась у селі Новий Витків. Обставини ДТП встановлює поліція.

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Автівка перекинулась у кювет

О 4:37 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у селі Новий Витків. Там водій Toyota Corolla Verso не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль вилетів у кювет та перекинувся.

До місця ДТП скерували рятувальників з Радехова та Червонограда. Внаслідок аварії 41-річний водій важко травмувався. Чоловіка затисло у салоні понівеченої автівки.



Автівка вилетіла у кювет та перекинулась / Фото ДСНС Львівщини

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Водія вирізали із салону

Рятувальники за допомогою гідравлічних інструментів деблокували травмованого водія з автомобіля. Медики оглянули постраждалого. Чоловіка госпіталізували з травмами важкого ступеня тяжкості.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 8 співробітників ДСНС та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють причини та обставини аварії.



Рятувальники вирізали водія із салону / Фото ДСНС Львівщини