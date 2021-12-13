На трасі Львів – Тернопіль трапилась масштабна ДТП за участю вантажівок

На трасі Львів – Тернопіль 12 грудня трапилася масштабна ДТП. Одна з вантажівок перекинулась у кювет, а інша – з'їхала з дороги.

ДТП трапилася поблизу села Тарасівка. Заторів на трасі немає.

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Вантажівка перекинулась у кювет

На трасі Львів – Тернопіль, неподалік села Тарасівка, 12 грудня трапилася ДТП. Приблизно о 22:30 вантажівка перекинулася у кювет. За декілька метрів ще один багатотонник з'їхав з дороги.

Дивіться відео з місця ДТП:

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Наразі заторів на трасі немає. Однак рух автівок цією ділянкою дещо уповільнений.

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