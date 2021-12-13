ДТП произошло вблизи села Тарасовка. Пробок на трассе нет.

К теме Автомобили столкнулись лоб в лоб: во Львовской области в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Грузовик перевернулся в кювет

На трассе Львов – Тернополь, неподалеку от села Тарасовка, 12 декабря произошло ДТП. Приблизительно в 22:30 грузовик перевернулся в кювет. Через несколько метров еще один многотонник съехал с дороги.

Смотрите видео с места ДТП:

На месте аварии работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Пока пробок на трассе нет. Однако движение автомобилей на этом участке несколько замедлено.

Примите во внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий 12 декабря на четырех направлениях ввели ограничения на движение грузовиков. Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения

Зимой дороги все опаснее: смотрите сюжет 24 канала