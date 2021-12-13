ДТП произошло вблизи села Тарасовка. Пробок на трассе нет.
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Грузовик перевернулся в кювет
На трассе Львов – Тернополь, неподалеку от села Тарасовка, 12 декабря произошло ДТП. Приблизительно в 22:30 грузовик перевернулся в кювет. Через несколько метров еще один многотонник съехал с дороги.
Смотрите видео с места ДТП:
На месте аварии работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Пока пробок на трассе нет. Однако движение автомобилей на этом участке несколько замедлено.