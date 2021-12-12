В то же время прогнозируется температура воздуха от 0 до -1 градуса. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, 12 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области,

– отметили спасатели.

В ГСЧС указали, что речь о дорогах:

Н 09 "Мукачево – Киев (на участке село Яблуница – город Ивано-Франковск);

Н 10 "Стрый – Черновцы – Мамалыга";

Р 21 "Долина – Хуст";

Р 24 "Татаров – Каменец-Подольский" (на участке села Татаров – город Коломыя).

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что своих подразделений во время ЧС не привлекали.

Кратко о погоде в Украине

11 декабря в Украине будет более теплая погода, чем ранее. Днем морозы не прогнозируют. В южных областях температура воздуха будет весной. Правда, ситуация будет портить дождь.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, транспорт может работать со сбоями. В регионах возможен дождь, в горах снегопады. В столице, Киевской, Винницкой, Черкасской и северных областях будет гололедица. Дороги западных и северных областей скует гололедица.

Кроме того, 10 декабря в Одессе и области прогнозировали ухудшение погоды. Порывы шквального ветра могли достигать от 15 до 20 метров в секунду.

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