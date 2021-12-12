Водночас прогнозують температура повітря від 0 до -1 градуса. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також Водіям слід бути обачними: Київ огорнув густий туман

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, 12 грудня у зв’язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області,

– зазначили рятувальники.

У ДСНС вказали, що мовиться про дороги:

Н 09 "Мукачево – Київ (на ділянці село Яблуниця – місто Івано-Франківськ);

Н 10 "Стрий – Чернівці – Мамалига";

Р 21 "Долина – Хуст";

Р 24 "Татарів – Кам'янець-Подільський" (на ділянці села Татарів – місто Коломия).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що своїх підрозділів під час НС не залучали.

Коротко про погоду в Україні

11 грудня в Україні буде тепліша погода, ніж днями раніше. Вдень морозів не прогнозують. У південних областях температура повітря взагалі буде весняною. Щоправда, ситуацію псуватиме дощ.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, транспорт може працювати зі збоями. В регіонах можливий туман, у горах снігопади. У столиці, Київській, Вінницькій, Черкаській та північних областях буде ожеледь. Дороги західних та північних областей скує ожеледиця.

Окрім того, 10 грудня в Одесі та області прогнозували погіршення погоди. Пориви шквального вітру могли сягати від 15 до 20 метрів на секунду.

Вас це може зацікавити – "Перевзування" автомобілів: дивіться відео