У столиці, Київській, Вінницькій, Черкаській та північних областях буде ожеледь. Дороги західних та північних областей скує ожеледиця.
До теми Сніг, туман та ожеледиця: прогноз погоди на 10 грудня
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях. Вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області, а також у більшості областей буде туман, видимість 200 – 500 метрів,
– повідомляють рятувальники.
ДСНС оголосила І рівень небезпечності, жовтий.
Небезпека в Карпатах
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня через снігопади та хуртовини. Небезпека є у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східній частині Закарпатської областей.
Як повідомили рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, 10 грудня на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західний 4 – 5 метрів за секунду. Температура повітря -5 градусів.
Погода на Новий рік
- Під час новорічних свят Укргідрометцентр прогнозує морози, але снігу очікувати не варто.
- Дуже холодні дні, зокрема до -10 градусів, будуть на початку грудня. Різке зниження температури, морозні дні прогнозують ближче до Нового року.
- На новорічно-різдвяні свята буде то мороз, то тепло.
- Загалом зима буде протяжна з нестійкими температурами. Лютий буде холодним, проте теплішим, ніж у 2021 році.
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