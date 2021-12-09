Частину України накриє туман. У західних регіонах та на півночі країни буде ожеледиця.
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Прогноз погоди в регіонах України
У більшості західних областей прогнозують сніг та мокрий сніг. Тільки на Хмельниччині, Вінничині та Житомирщині дощитиме. Там буде хмарна погода, а також синоптики прогнозують в більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледицю. Саме тому буде І рівень небезпечності, тобто жовтий.
У інших регіонах України погода буде сонячною. Там середня температура повітря становитиме +6...+12 градусів. Найтепліше буде на півдні країни – +11...+14 градусів. Проте вночі та вранці 10 грудня у більшості областей країни туман, видимість становитиме всього 200 – 500 метрів.
Синоптикиня Наталка Діденко написала, що в Україні також буде сильний вітер.
Південно-східний вітер може завтра (мовиться про 10 грудня – 24 канал) досягати штормових значень до 15 – 22 метрів за секунду. На Заході та Сході України вітер буде стриманішим, хоча й також рвучким,
– уточнила Діденко.
Окрім того, за словами Діденко, у Києві серйозних опадів не прогнозують. Проте буде хмарно та вогко.
"Атмосфера захоче трохи розрадити нас теплішою погодою – завтра в Києві до +7...+8 градусів. Та у столиці 10 грудня передбачається сильний вітер південно-східного напрямку", – підсумувала Діденко.
Прогноз погоди у містах України 10 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – +2..+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +1...+3
Рівне – +2...+4
Житомир – +5...+7
Вінниця – +8...+10
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +6...+8
Суми – +4...+6
Полтава – +6...+8
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +5...+7
Харків – +5...+7
Київ – +6..+8
Прогноз погоди на 10 грудня / Дані Укргідрометцентру
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