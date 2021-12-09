У гірських районах 9 грудня прогнозують заметілі. Головна загроза – на високогір'ях Івано-Франківщини та східній частині Закарпаття.

Актуально У Карпатах насипало майже пів метра снігу

Рівень небезпеки – третій

Рівень небезпеки через сходження лавин – ІІІ. Негода у горах вже забрала життя. Напередодні у Карпатах виявили тіло туриста, який заблукав через негоду.

Ще 4 грудня знайшли перекинутий снігохід, на якому катався 50-річний чоловік. У хуртовині компанія розділилась та втратила орієнтири. На жаль, для туриста це стало фатальним.

Негода залишила без світла близько 150 населених пунктів

Тим часом негода вже наробила клопотів в Україні. Без електропостачання залишилась 148 населених пунктів. Найбільше постраждала Київська область – тут без світла 64 міста та села. Схожа ситуація ще у 4 областях.

У низці регіонів – через налипання снігу та ожеледицю виникли проблеми з транспортом. Так, у столиці були проблеми з громадським транспортом напередодні, а от на Рівненщині – довелось обмежити рух.

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Поради МВС щодо походів в гори:

Зареєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах;

Обирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичних можливостей;

Зверніть увагу на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам;

Не вирушайте у гори поодинці або великими групами. Оптимально – декілька людей;

Звіряйте погодні умови з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні;

Найголовніше – у випадку надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте "101".

Дивіться відео, як раніше Київ накрило снігопадом:



