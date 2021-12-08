Мандрівники вирушають у подорож під час хуртовини – це може призвести до непоправних наслідків. У Міністерстві внутршніх справ закликали не забувати про правила безпеки.

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Водночас у відомстві дали декілька порад щодо підготовки:

  • Зареєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах;
  • Обирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичних можливостей;
  • Зверніть увагу на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам;
  • Не вирушайте у гори поодинці або великими групами. Оптимально – декілька людей;
  • Звіряйте погодні умови з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні;
  • Найголовніше – у випадку надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте "101".

У Карпатах загинув мандрівник

  • Рятувальники 4 грудня розпочали пошуки трьох чоловіків, які на снігоходах зникли у Карпатах.
  • Згодом двоє мандрівників знайшлися, вони самостійно повернулися на турбазу, але без третього.
  • Того ж вечора у горах виявили перекинутий снігохід, а 7 грудня вдалося відшукати тіло чоловіка.

Як врятуватися, якщо ви загубились в горах: дивіться відео


Текст публікації МВС України:

Збираєтесь у похід в гори? Не забувайте про правила безпеки!

Декілька порад щодо підготовки:

Зареєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми.

Закарпатська область https://bit.ly/3GorxDR
Івано-Франківська область https://bit.ly/33anEUS
Львівська область https://bit.ly/3oznHSs
Чернівецька область https://bit.ly/33f7725

Маршрути необхідно обирати такі, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки.

Зверніть увагу на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.

Не вирушайте у гори поодинці або великими групами. Оптимально – декілька людей.

Погодні умови звіряйте з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1-2 дні.

І найголовніше – у випадку надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте "101".