Якою буде погода в горах
У середу синоптики прогнозують хуртовини та снігопади. ДСНС встановила 3 рівень небезпеки.
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8 грудня, у зв'язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Радимо утриматися від походів на високогір'я,
– наголосили рятувальники.
Помірна сніголавинна небезпека, 2-го рівня, буде:
- 7 грудня – на високогір'ї Івано-Франківської області,
- 7 – 8 грудня - на високогір'ї Закарпатської області, у середньогір'ї Львівської області.
Сніг в Україні: останні новини
- 6 грудня на Львівщині оголошували штормове попередження через сильний снігопад. Хуртовина навіть зруйнувала будівлю колишнього супермаркету. На щастя, на момент обвалу в ній нікого не було.
- 4 грудня перший сніг випав в Одесі. Однак через плюсову температуру він швидко розтанув.
- У Карпатах вже панує справжня зима – температура повітря опустилася до -9 градусів.
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Повний текст публікації ДСНС в телеграмі:
Увага! Попередження про сніголавинну небезпеку
8 грудня, у зв'язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:
7 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
7 – 8 грудня – на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.
Радимо утриматись від походів на високогір'я!