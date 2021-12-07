Якою буде погода в горах

У середу синоптики прогнозують хуртовини та снігопади. ДСНС встановила 3 рівень небезпеки.

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8 грудня, у зв'язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Радимо утриматися від походів на високогір'я,
– наголосили рятувальники.

Помірна сніголавинна небезпека, 2-го рівня, буде:

  • 7 грудня – на високогір'ї Івано-Франківської області,
  • 7 – 8 грудня - на високогір'ї Закарпатської області, у середньогір'ї Львівської області.

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Повний текст публікації ДСНС в телеграмі:

Увага! Попередження про сніголавинну небезпеку
8 грудня, у зв'язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:
7 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.
7 – 8 грудня – на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.
Радимо утриматись від походів на високогір'я!