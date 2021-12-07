Будівля розташована на вулиці Каховській, 34. На момент обвалу у ній нікого не було.

До теми Синоптики розповіли, якою буде груднева погода на Львівщині

Сніг завалив будівлю колишнього супермаркету

У Львові обвалився будинок №34 на вулиці Каховській. Там колись був супермаркет "Єврогурт". Будівля була закинутою, тож на момент обвалу її вже тривалий час ніхто не використовував. Усі металеві конструкції розікрали на металобрухт, а дах тримався лише на стійках, приварених до стелі.

Обвал трапився 6 грудня у період між 18:00 та 20:00. Його спричинив товстий шар снігу на даху та відсутність додаткових опор. Про цей інцидент розповів очевидець. Він надав журналістам фото з місця події.

У Львові сніг завалив будівлю / Фото "Варта 1"

У цьому будинку за радянських часів працював фірмовий магазин "Мотор" львівського мотозаводу. У 2004 році будівля перейшла у власність ДП ТзОВ "УРС "Єврогурт". Згодом тут відкрили продуктову крамницю.

Господарський суд Львівської області 20 серпня 2019 року визнав ДП ТзОВ "УРС "Єврогурт" банкрутом. З 2012 року будинок №34 стоїть пусткою.

Будівля впала внаслідок негоди: відео