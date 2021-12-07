Здание расположено на улице Каховской, 34. На момент обрушения в нем никого не было.

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Снег завалил здание бывшего супермаркета

Во Львове обрушился дом №34 на улице Каховской. Там когда-то был супермаркет "Еврогурт". Здание было заброшено, поэтому на момент обвала его уже долгое время никто не использовал. Все металлические конструкции разворовали на металлолом, а крыша держалась только на стойках, приваренных к потолку.

Обрушение произошло 6 декабря в период между 18:00 и 20:00. Его вызвал толстый слой снега на крыше и отсутствие дополнительных опор. Об этом инциденте рассказал очевидец. Он предоставил журналистам фото с места происшествия.

Во Львове снег завалил здание / Фото "Варта 1"

В этом доме в советское время работал фирменный магазин "Мотор" львовского мотозавода. В 2004 году здание перешло в собственность ГП ООО "УРС "Еврогурт". Впоследствии здесь открыли продуктовый магазин.

Хозяйственный суд Львовской области 20 августа 2019 года признал ГП ООО "УРС "Еврогурт" банкротом. С 2012 года дом №34 стоит пустошью.

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