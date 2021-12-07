Какой будет погода в горах

В среду синоптики прогнозируют метели и снегопады. ГСЧС установила 3 уровень опасности.

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8 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня. Советуем воздержаться от походов на высокогорье,

– подчеркнули спасатели.

Умеренная снеголавинная опасность, 2-го уровня, будет:

7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области,

7 – 8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

Снег в Украине: последние новости

6 декабря во Львовской области объявляли штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Метель даже разрушила здание бывшего супермаркета. К счастью, на момент обвала в нем никого не было.

4 декабря первый снег выпал в Одессе. Однако из-за плюсовой температуры он быстро растаял.

В Карпатах уже царит настоящая зима – температура воздуха опустилась до -9 градусов.

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Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:

Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности

8 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), будет держаться:

7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

7 – 8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

Советуем воздержаться от походов на высокогорье!