Путешественники отправляются в путешествие во время метели – это может привести к непоправимым последствиям. В Министерстве внутренних дел призвали не забывать о правилах безопасности.

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В то же время в ведомстве дали несколько советов по подготовке:

Зарегистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях;

в горных поисково-спасательных подразделениях; Выбирайте маршруты, соответствующие вашему опыту и уровню физических возможностей;

возможностей; Обратите внимание на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям;

Не отправляйтесь в горы в одиночку или большими группами. Оптимально – несколько человек;

Оптимально – несколько человек; Сверяйте погодные условия с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1 – 2 дня;

синоптиков – вперед на 1 – 2 дня; Самое главное – в случае чрезвычайной ситуации, сразу звоните по телефону "101".

Обратите внимание! Зарегистрировать поход можно заранее с помощью онлайн-формы: Закарпатская область https://bit.ly/3GorxDR;

Ивано-Франковская область https://bit.ly/33anEUS;

Львовская область https://bit.ly/3oznHSs;

Черновицкая область https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html.

В Карпатах погиб путешественник

Спасатели 4 декабря начали поиски трех мужчин, исчезнувших на снегоходах в Карпатах.

Впоследствии два путешественника нашлись, они самостоятельно вернулись на турбазу, но без третьего.

В тот же вечер в горах обнаружили перевернутый снегоход, а 7 декабря удалось отыскать тело мужчины.

Как спастись, если вы потерялись в горах: смотрите видео

Текст публикации МВД Украины:

Собираетесь в поход в горы? Не забывайте о правилах безопасности!

Несколько советов по подготовке:

Зарегистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее с помощью онлайн-формы.

Закарпатская область https://bit.ly/3GorxDR

Ивано-Франковская область https://bit.ly/33anEUS

Львовская область https://bit.ly/3oznHSs

Черновицкая область https://bit.ly/33f7725

Маршруты необходимо выбирать соответствующие вашему опыту и уровню физической подготовки.

Обратите внимание на экипировку – одежда и снаряжение должны отвечать погодным условиям.

Не отправляйтесь в горы в одиночку или большими группами. Оптимально – несколько человек.

Погодные условия сверяйте с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1-2 дня.

И самое главное – в случае чрезвычайной ситуации, сразу звоните по телефону "101".