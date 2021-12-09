Часть Украины накроет туман. В западных регионах и на севере страны будет гололедица.

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Прогноз погоды в регионах Украины

В большинстве западных областей прогнозируют снег и мокрый снег. Только на Хмельнитчине, в Винницкой и Житомирской областях дождливо. Там будет облачная погода, а также синоптики прогнозируют в большинстве западных, северных и Винницкой областях гололед, на дорогах гололедицу. Именно поэтому будет І уровень опасности, то есть желтый.

В других регионах Украины погода будет солнечной. Там средняя температура воздуха составит +6...+12 градусов. Теплее всего будет на юге страны – +11...+14 градусов. Однако ночью и утром 10 декабря в большинстве областей страны туман, видимость составит всего 200 – 500 метров.

Синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине также будет сильный ветер.

Юго-восточный ветер может завтра (говорится о 10 декабря – 24 канал) достигать штормовых значений до 15 – 22 метров в секунду. На Западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя и также порывистым,

– уточнила Диденко.

Кроме того, по словам Диденко, в Киеве серьезных осадков не прогнозируют. Однако будет облачно и сыро.

"Атмосфера захочет немного утешить нас более теплой погодой – завтра в Киеве до + 7...+8 градусов. И в столице 10 декабря предполагается сильный ветер юго-восточного направления", – подытожила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины 10 декабря

Ужгород – + 2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +2..+4

Тернополь – + 2...+4

Черновцы – + 4...+6

Хмельницкий – + 4...+6

Луцк – +1...+3

Ровно – + 2...+4

Житомир – + 5...+7

Винница – + 8...+10

Одесса – + 12...+14

Николаев – + 11...+13

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – + 7...+9

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 6...+8

Днепр – + 8...+10

Запорожье – +10...+12

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 5...+7

Харьков – + 5...+7

Киев – + 6..+8



Прогноз погоды на 10 декабря / данные Укргидрометцентра

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