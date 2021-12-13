ДТП трапилася поблизу села Тарасівка. Заторів на трасі немає.

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Вантажівка перекинулась у кювет

На трасі Львів – Тернопіль, неподалік села Тарасівка, 12 грудня трапилася ДТП. Приблизно о 22:30 вантажівка перекинулася у кювет. За декілька метрів ще один багатотонник з'їхав з дороги.

Дивіться відео з місця ДТП:

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Наразі заторів на трасі немає. Однак рух автівок цією ділянкою дещо уповільнений.

Зауважте! Через несприятливі погодні умови 12 грудня на чотирьох напрямках ввели обмеження на рух вантажівок. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними й обережними на дорозі та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху

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