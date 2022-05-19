Третє модульне містечко для вимушених переселенців відкрили у Львові: назвали на честь Маріуполя

У Львові відкрили вже третє модульне містечко для вимушених переселенців. Завдяки цьому ще 370 українців з регіонів, де тривають активні бойові дії, матимуть тимчасовий дім зі всім необхідним для життя.

Ці 94 будиночки подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій. Про це повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Висловлюємо велику вдячність та шану нашим польським друзям і соратникам, завдяки яким на Львівщині функціонує вже 3 модульні містечка. Прихисток у них отримали понад 1 000 переселенців", – розповів глава ОВА.

Містечко назвали на честь Маріуполя

Третє містечко для переселенців у Львові назвали Маріяполіс – на честь блокадного Маріуполя. Під час відкриття Козицький звернувся до його нових жителів та закликав не втрачати віру в Україну та Збройні Сили.

Патронами містечка стали отці Згромадження Салезіян святого Івана Боско УГКЦ. Вони забезпечуватимуть мешканців харчуванням, надаватимуть духовну підтримку, а також організують дозвілля для дітей.

Ще 370 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де тривають активні бойові дії, матимуть тимчасовий дім зі всім необхідним для життя,

– розповів Козицький.

У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців / Фото з телеграму Максима Козицького

Житло для переселенців у Львові: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Львівщині оселилися приблизно 300 тисяч внутрішніх переселенців. З них – 200 тисяч безпосередньо у Львові. Тож у місті облаштовують тимчасове житло у модульних будиночках.

В одному з центральних районів Львова у квітні офіційно відкрили перше модульне містечко для переселенців. У кожному з будиночків можуть жити 2 – 4 людини. Контейнери облаштовані меблями. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка.

Вже у травні у Львові відкрили друге модульне містечко.

У Львові на початку травня також почали будувати будиночки для вагітних жінок, яким довелося переселятися з регіонів України, де тривають активні бойові дії.

Максим Козицький заявив, що Львів готовий прийняти ще 20 тисяч людей, але без комфортних умов.

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