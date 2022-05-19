Эти 94 домика подарили польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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"Выражаем большую благодарность и уважение нашим польским друзьям и соратникам, благодаря которым во Львовской области функционирует уже 3 модульных городка. Приют у них получили более 1 000 переселенцев", – рассказал глава ОВА.
Городок назвали в честь Мариуполя
Третий городок для переселенцев во Львове назвали Марияполис – в честь блокадного Мариуполя. Во время открытия Козицкий обратился к новым жителям и призвал не терять веру в Украину и Вооруженные Силы.
Патронами городка стали отцы Конгрегации Салезиан святого Иоанна Боско УГКЦ. Они будут обеспечивать жителей питанием, оказывать духовную поддержку, а также организуют досуг для детей.
Еще 370 человек из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона и других регионов, где продолжаются активные боевые действия, будут иметь временный дом со всем необходимым для жизни,
– рассказал Козицкий.
Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев / Фото из телеграма Максима Козицкого
Жилье для переселенцев во Львове: что известно
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Львовщине поселились примерно 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них – 200 тысяч прямо во Львове. Так что в городе обустраивают временное жилье в модульных домиках.
- В одном из центральных районов Львова в апреле официально открыли первый модульный городок для переселенцев. В каждом из домиков могут жить 2 – 4 человека. Контейнеры оборудованы мебелью. Санузлы и столовая расположены на территории города.
- Уже в мае во Львове открыли второй модульный городок.
- Во Львове в начале мая также начали строить домики для беременных женщин, которым пришлось переселяться из регионов Украины, где продолжаются активные боевые действия.
- Максим Козицкий заявил, что Львов готов принять еще 20 тысяч человек, но без комфортных условий.
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