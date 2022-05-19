Эти 94 домика подарили польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Выражаем большую благодарность и уважение нашим польским друзьям и соратникам, благодаря которым во Львовской области функционирует уже 3 модульных городка. Приют у них получили более 1 000 переселенцев", – рассказал глава ОВА.

Городок назвали в честь Мариуполя

Третий городок для переселенцев во Львове назвали Марияполис – в честь блокадного Мариуполя. Во время открытия Козицкий обратился к новым жителям и призвал не терять веру в Украину и Вооруженные Силы.

Патронами городка стали отцы Конгрегации Салезиан святого Иоанна Боско УГКЦ. Они будут обеспечивать жителей питанием, оказывать духовную поддержку, а также организуют досуг для детей.

Еще 370 человек из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона и других регионов, где продолжаются активные боевые действия, будут иметь временный дом со всем необходимым для жизни,

– рассказал Козицкий.

Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев / Фото из телеграма Максима Козицкого

Жилье для переселенцев во Львове: что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Львовщине поселились примерно 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них – 200 тысяч прямо во Львове. Так что в городе обустраивают временное жилье в модульных домиках.

В одном из центральных районов Львова в апреле официально открыли первый модульный городок для переселенцев. В каждом из домиков могут жить 2 – 4 человека. Контейнеры оборудованы мебелью. Санузлы и столовая расположены на территории города.

Уже в мае во Львове открыли второй модульный городок.

Во Львове в начале мая также начали строить домики для беременных женщин, которым пришлось переселяться из регионов Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Максим Козицкий заявил, что Львов готов принять еще 20 тысяч человек, но без комфортных условий.

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