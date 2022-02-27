Тримати міцний тил і допомагати іншим українським воїнам, – Садовий про завдання Львова
Джерело:телеграм Андрія Садового
За ці кілька днів всі українці стали частиною національного спротиву. Мер Львова Андрій Садовий наголосив на завданнях, які зараз стоять перед рідним містом.
Про це мер Львова написав у телеграм. Він зазначив, що тепер усі знають, хто ворог.
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У Львова є 2 головні завдання
У нас зараз є 2 головних завдання: тримати міцний тил і допомагати іншим українським воїнам. Велика кількість львів’ян вже мобілізовані та знищують війська окупанта у гарячих точках.Черги біля військкоматів не зменшуються,
– написав Садовий.
Мер зазначив, що тисячі чоловіків організувались і цілодобово охороняють блокпости, вулиці та стратегічні об'єкти нашого міста. Волонтери цілодобово приймають та допомагають тим, хто приїхав з інших регіонів.
Садовий подякував усім, хто допомагає у цей важкий час. Особливу вдячність мер висловив тим, хто залишився вдома.