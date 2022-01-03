Це не вкладається в голові, – Садовий відреагував на затримання Лавренчука в Італії

Мер Львова засудив затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії. Андрій Садовий закликав до максимального розголосу.

Йому точно не місце у цьому Мордорі, – Садовий

Мер Львова назвав абсурдною ситуацію із затриманням режисера на вимогу Росії. Усе це "просто не вкладається в голові".

Важливо Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: справа на контролі у МЗС

Ми не можемо допустити екстрадиції, бо розуміємо, що українському режисеру та патріоту точно не місце в цьому Мордорі,

– заявив мер Львова.

Він наголосив, що сподівається на розум і справедливість італійського правосуддя.

"Цій ситуації потрібен максимальний розголос. Темрява боїться світла. Воно зараз дуже потрібне Євгену", – зазначив політик.

Що відомо про затримання Лавренчука

Режисера затримали ще 17 грудня, коли він перебував транзитом в Італії, очікуючи на рейс до Львова. Затримання відбулося на вимогу Росії.

Суд Неаполя вже обрав українцю запобіжний захід – тримання під вартою. Він пробуде у СІЗО на час розгляду російського екстрадиційного запиту.

Український консул відвідав Лавренчука в СІЗО. Він зазначив, що умови утримання режисера є прийнятними.

Наразі українські дипломати співпрацюють з італійськими правоохоронцями, аби з'ясувати причини затримання Лавренчука.

У фейсбуці вже створили групу "Free Eugene Lavrenchuk". Там зазначили, що режисера звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив у Росії 8 років тому. Крім того, спершу пропагандистські ЗМІ хотіли роздути скандал на тему "пропаганди гомосексуалізму".

Повний текст публікації Андрія Садового у телеграмі:

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

Затримали за запитом Москви про екстрадицію. Це просто не вкладається в голові. Але маємо таку абсурдну ситуацію.

Ми не можемо допустити екстрадиції, бо розуміємо, що українському режисеру та патріоту точно не місце в цьому Мордорі.

Я сподіваюсь на розум і справедливість італійського правосуддя.

Цій ситуації потрібен максимальний розголос. Темрява боїться світла. Воно зараз дуже потрібне Євгену!