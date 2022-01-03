Ему точно не место в этом Мордоре, – Садовый

Мэр Львова назвал абсурдной ситуацию с задержанием режиссера по требованию России. Все это "просто не укладывается в голове".

Важно Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию России: дело на контроле у МИД

Мы не можем допустить экстрадиции, потому что понимаем, что украинскому режиссеру и патриоту точно не место в этом Мордоре,

– заявил мэр Львова.

Он подчеркнул, что надеется на разум и справедливость итальянского правосудия.

"Этой ситуации нужна максимальная огласка. Темнота боится света. Он сейчас очень нужен Евгению", – отметил политик.

Что известно о задержании Лавренчука

Режиссера задержали еще 17 декабря, когда он находился транзитом в Италии, ожидая рейс во Львов. Задержание произошло по требованию России.

Суд Неаполя уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Он пробудет в СИЗО на время рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

Украинский консул посетил Лавренчука в СИЗО. Он отметил, что условия содержания режиссера являются приемлемыми.

Сейчас украинские дипломаты сотрудничают с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить причины задержания Лавренчука.

В фейсбуке уже создали группу "Free Eugene Lavrenchuk". Там отметили, что режиссера обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России 8 лет назад. Кроме того, сначала пропагандистские СМИ хотели раздуть скандал на тему "пропаганды гомосексуализма".

Полный текст публикации Андрея Садового в телеграме:

Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Задержали по запросу Москвы об экстрадиции. Это просто не укладывается в голове. Но имеем такую абсурдную ситуацию.

Мы не можем допустить экстрадиции, потому что понимаем, что украинскому режиссеру и патриоту точно не место в этом Мордоре.

Я надеюсь на разум и справедливость итальянского правосудия.

Этой ситуации нужна максимальная огласка. Темнота боится света. Он сейчас очень нужен Евгению!