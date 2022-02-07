Це велика втрата для міста, – у Львівській мерії прокоментували пожежу в Шевченківському гаю

На території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 6 лютого трапилась пожежа. Полум'я повністю знищило гуцульську ґражду.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити точні причини займання.

До теми У Львові сталась пожежа у Шевченківському гаю: повністю вигоріла хата під очеретом

У Шевченківському гаю згоріла "Гуцульська хата"

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що вночі 6 лютого в Музеї народної архітектури та побуту, відомому у Львові як Шевченківський гай, трапилася нищівна пожежа. Внаслідок неї згоріла одна з експозицій – гуцульська ґражда.

Для міста це велика втрата. Вчора ми були на місці пожежі, оглядали її наслідки. Сьогодні я спілкувався з керівником поліції: ми надамо слідчим всю необхідну інформацію. Зараз триває слідство, яке має з'ясувати всі обставини пожежі,

– зазначив посадовець.

Москаленко додав, що об'єкт на цьому місці відновлять. На науково-методичній раді вирішать, яким чином це здійснюватимуть.

"Можливо, нам вдасться реконструювати цю будівлю або будемо перевозити об'єкт такої тематики з інших населених пунктів", – підсумував посадовець.

За інформацією "Твоє місто", разом із гуцульською ґраждою згоріли приблизно 200 експонатів побутового вжитку – бочки, ложки, виделки, тарілки, глечики, кераміка тощо.

У мерії прокоментували пожежу в Шевченківському гаю:

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У музеї модернізували електромережі

Керівниця департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда розповіла, що на понад 36 гектарах скансену є 110 об'єктів.

"Для нас важливий кожен об'єкт, адже вони презентують той чи інший регіон нашої країни. Минулого року було перевезено хату з Полісся. Зараз вона реставрується, скоро будемо відкривати її для відвідувачів", – додала посадовиця.

За її словами, фахівці розробили план дій зі збереження і реставрації об'єктів, що перебувають на території музею. Окрім того, торік там модернізували електромережі.

"Ландшафт території – досить складний. Старі електромережі не витримували високої напруги, вибивало світло, тому минулого року були провезені нові електрокабелі", – зазначила Бунда.

Посадовиця зауважила, що нова система дозволить довести світло до кожного з об'єктів, облаштувати відеоспостереження та впровадити якісніші заходи безпеки.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото "Твоє місто"

Про пожежу повідомили місцеві жителі

Виконувач обов'язків керівника Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Михайло Закопець розповів, що вночі охоронці здійснюють обхід території кожні 3 години.

"Останній обхід відбувся о 23:30. Станом на той час жодного загоряння, задимлення чи інших проявів пожежі не було зафіксовано. О 2:14 мешканці багатоповерхівок, які є неподалік музею, повідомили про загоряння. За 6 хвилин рятувальники приїхали до скансену", – зазначив посадовець.

Коли рятувальники приїхали на місце пожежі, вся будівля вже була охоплена вогнем.

"Зараз триває слідство, експертиза ДСНС, залучені всі можливі служби. Наразі висновку експертів немає, тому причини пожежі – невідомі", – додав Закопець.

За словами посадовця, територія, де була ґражда, – неелектрифікована. Тут лише тепер з'явилась можливість облаштувати світло і камери, а пожежну сигналізацію мають лише сакральні об'єкти та деякі інші. Закопець спростував інформацію від поліції про те, що пожежа могла статися через необережне поводження з вогнем під час паління печі.

Ця інформація не відповідає дійсності, адже тривають слідство та експертиза... Вночі ніхто пічки не палить. Все встановить експертиза і тоді буде зрозуміло, що стало причиною загоряння,

– зазначив посадовець.

На питання журналістів, чи пов'язана ця пожежа з тим, що поряд почали викопувати тунель під будівництво криївки УПА, Закопець відповів, що наразі там й справді ведуть науково-дослідну роботу – вивчають ґрунти. За словами посадовця, ніяке будівництво поки не ведуть, однак тема криївки й справді актуальна.