У центрі Львова чоловік в образі священника водив на повідку людину

Вкрай неприємний та скандальний інцидент стався на площі Ринок у самісінькому центрі Львова. Невідомий у масці та в одязі священника на очах тисяч людей водив на повідку чоловіка.

Побачив цей ганебний вчинок львівський посадовець, очільник департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Він викликав поліцію та розповів про те, що це схоже на провокацію.

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"Священник" називав зв'язаного "псом Адольфом".

Поліція не діє вже кілька тижнів

Як зазначив Бойко, на всі запитання чоловік в одязі церковника відповідав, що "так буде завжди".

Крім того, посадовець підкреслив, що вже писав заяву на подібний випадок кілька тижнів тому, але так і не отримав відповіді від поліції.



Що ще потрібно для правоохоронців, щоб звернути увагу на це провокативне явище? Чи не варто хоча б з’ясувати, хто такий "Адольф", і чому він зі зв’язаними руками?

– підкреслив Бойко.

Повний текст допису Євгена Бойка у фейсбуці:

Сьогодні перед Ратушею:

Переодягнений на священника чоловік водить за собою на повідку іншу людину, яку називає своїм «псом Адольфом».

На моє запитання: "Що Ви робите?", відповідає: "Так буде завжди".

Заяву в поліцію на подібний випадок подав ще кілька тижнів тому – відповіді нема. Що ще потрібно для правоохоронців, щоб звернути увагу на це провокативне явище?

Чи не варто хоча б з’ясувати, хто такий «Адольф» і чому він зі зв’язаними руками?

Якщо ж це «мистецтво», то у нього повинна бути якась мета. Як на мене, тут є ознаки провокації, схоже чекають, що хтось зреагує по-козацьки, і тоді буде галасу на всю країну про нетерпимість у Львові.

Вибачте, але Львів це не прохідний двір, панове.

Не перший подібний скандал у Львові

Слід зазначити, що у серпні 2021 у центрі міста трапилося два схожих інцидента. Тоді тіктокер перевдягнувся священником з лайкою бігав за перехожими. Згодом він їздив на самокаті та сварився з людьми. Саме ці випадки згадував Бойко, коли писав про бездіяльність поліції.