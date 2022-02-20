У центрі Львова обвалився дах житлового будинку: відео з місця інциденту

У центрі Львова, на вулиці Ставропігійській, у житловому будинку обвалився дах. Це призвело до обвалу сходової клітки.

Відповідну інформацію оприлюднили рятувальники. Обвал трапився 20 лютого.

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У центрі Львова обвалився дах житлового будинку

Рятувальники розповіли, що повідомлення про обвал сходової клітки на вулиці Ставропігійській надійшло 20 лютого о 13:20.

По прибуттю рятувальників до місця виклику з'ясувалось, що стався обвал сходової клітки з третього по другий поверх. В квартирах знаходяться люди,

– повідомили рятувальники.

Зокрема вони зазначили, що станом на 15:19 20 лютого рятувальники проводили розбір обвалених конструкцій сходової. У будинку працювали 3 одиниці техніки та 18 осіб особового складу.

"Інформації, щодо загиблих чи травмованих немає", – мовиться у повідомленні.

У центрі Львова у будинку трапився обвал / Фото ДСНС

Ба більше, у телеграмі ZAHIDWTF написали, що обвал трапився за адресою Ставропігійська, 5. Там також стверджують, що насправді овалився дах будівлі, що спричинив завал сходової клітки й люди опинились заблоковані в квартирах.

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Коротко про подібні інциденти в Україні та світі

1 січня 2022 року у Харкові обвалилася стіна 4-поверхового нежитлового будинку. Попередньо відомо, що наслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наприкінці січня 2022 року у Харкові знову обвалилась стіна. Внаслідок руйнування загинув чоловік.

7 лютого в турецькій Анталії сніг обвалив навіс одного з туристичних об'єктів. Унаслідок інциденту постраждали 8 осіб.

14 лютого стало відомо, що на судні Alexia I стався вибух. Рятувальники про інцидент не знали, адже інформацію поширили безпосередньо моряки.

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Повний текст повідомлення ДСНС

Львів: рятувальники проводять розбір сходової клітки, що обвалилась в житловому будинку (Інформація оновлюється).

20 лютого о 13:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про обвал сходової клітки в житловому будинку в місті Львові на вулиці Ставропігійська. По прибуттю рятувальників до місця виклику з'ясувалось, що стався обвал сходової клітки з 3-го по 2-ий поверх. В квартирах знаходяться люди.

На даний час рятувальники проводять розбір конструкцій сходової що обвалилась.

Інформації, щодо загиблих чи травмованих немає.

На місці від ДСНС залучено 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу.