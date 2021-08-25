У центрі Львова встановили пам'ятник Моцарту: відео з місця події

На площі Маланюка у Львові встановили пам'ятник синові відомого композитора Францу Ксаверу Моцарту. Він майже 30 років свого життя присвятив культурному розвитку Львова та Галичини.

Урочисте відкриття пам'ятника відбудеться 26 серпня. Подія присвячена 230-річчю від народження композитора.

Цікаво Маємо амбітні плани, – Садовий розповів, коли у Львові завершаться ремонти доріг

У Львові з'явився пам'ятник Моцарту

На площі Маланюка встановили пам'ятник молодшому синові відомого композитора Вольфганга Амадея Моцарта – Францу Ксаверу. Наразі скульптура закрита для огляду. Урочисте відкриття відбудеться 26 серпня о 17:00 в межах фестивалю класичної музики LvivMozArt.

Франц Ксавер Моцарт також був видатним композитором, як і його батько. Він – диригент, педагог, культурний діяч та просвітник. Майже 30 років свого життя Моцарт присвятив культурному розвитку Львова та Галичини. Саме у Львові Франц Ксавер заснував перше Музичне товариство імені святої Цецилії. З ним він влаштовував численні концерти. Внаслідок цього про культурне життя тогочасного Львова з міжнародної преси дізналася вся Європа.

Саме у львівському Соборі святого Юра композитор уперше організував виконання Реквієму свого батька. Так, він на 15 років випередив усталену європейську традицію вшанування композитора.

Дивіться відео, як у Львові встановили пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту:

Думки львів'ян щодо пам'ятника розділились

До 2016 року на площі Євгена Маланюка стояв радянський пам'ятник українському письменнику Степанові Тудору.

Ще у квітні в ЗМІ з'явилась інформація про те, що до 230-річчя від народження композитора у Львові встановлять пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту. Скульптуру подарував місту австрійський митець Себастьян Швайкерт. За словами організаторів, пам'ятник Францу Ксаверу буде першим у світі.

Через доволі незвичний вигляд скульптури думки громади Львова розділились на тих, хто підтримував проєкт, та тих, хто категорично його засуджував. Довкола теми встановлення пам'ятника та місця його розташування розпочалися обговорення та дискусії у соцмережах. Вони не вщухали тривалий час.

Читайте також Перший в Україні: у львівській лікарні швидкої допомоги відкриють центр трансплантології