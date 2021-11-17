Вакцинація у Львові: пункти щеплень від COVID-19 працюватимуть довше

17 листопада 2021 , 14:23
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Джерело:

ЛМР

В Україні кампанія з імунізації набирає обертів. Щоб усі охочі змогли отримати щеплення від коронавірусу, у Львові продовжили графік роботи тимчасових пунктів вакцинації.

У наявності медичних бригад є вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna. Тимчасові пункти вакцинації діють у міських поліклініках, торгових центрах та публічних місцях.

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Графік роботи пунктів вакцинації

Так, із понеділка по неділю мобільні пункти вакцинації працюватимуть із 10:00 до 20:00. Виняток становлять лише локації на Нижньому Шуварі та у торговому центрі MARK, що на вулиці Княгині Ольги, 95.

Окрім цього, щеплення можна зробити з 9:00 до 20:00 по буднях та з 10:00 до 16:00 в суботу та неділю у міських поліклініках.

Стаціонарні пункти вакцинації у Львові розташовані за такими адресами:

  • 1 міська поліклініка – вулиця Руська, 20;
  • 2 міська поліклініка – вулиця Симоненка, 4;
  • 3 міська поліклініка – вулиця Повітряна, 99;
  • 4 міська поліклініка – проспект Червоної Калини, 68;
  • 5 міська поліклініка – вулиця Виговського, 32;
  • 6 міська поліклініка – вулиця Медової печери, 1;
  • 1 міська клінічна лікарня – вулиця Хімічна, 7а;
  • 3 міська клінічна лікарня – вулиця Озаркевича, 2; вулиця Шевченка, 358б;
  • 4 міська клінічна лікарня – вулиця Стецька, 3;
  • 5 міська клінічна лікарня – вулиця Чупринки, 61;
  • 8 міська клінічна лікарня – вулиця Навроцького, 23;
  • 10 міська клінічна лікарня – вулиця Бой-Желенського, 14;
  • Лікарня швидкої медичної допомоги – вулиця Мазепи, 25.
Довідка. Понад 60% мешканців Львівської міської громади, або понад 391 тисяча людей отримали першу дозу вакцини. Щеплення 2 дозами зробили 42,7% жителів, або понад 274 тисячі осіб.

Перелік тимчасових пунктів вакцинації у Львові:

  • Forum Lviv;
  • Victoria Gardens;
  • "Епіцентр" на вулиці Городоцькій і на вулиці Богдана Хмельницького;
  • Центр Довженка;
  • ТЦ "Скриня";
  • Кінотеатр MULTIPLEX у СТРЦ Spartak;
  • Головна пошта на вулиці Словацького, 1;
  • ТВК "Південний";
  • Головний залізничний вокзал;
  • ТЦ MARK;
  • Міський пологовий клінічний будинок №1.

Перед вакцинацією львів'янам рекомендують проконсультуватися з сімейним лікарем, із яким має бути укладена декларація. Далі потрібно обрати найближчий пункт і прийти туди з паспортом та ідентифікаційним кодом.

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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Євгенія Пласконь