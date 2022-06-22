"Ваша боротьба – це наша боротьба": до Львова завітали лауреатки Нобелівської премії миру

В Україну приїхали лауреатки Нобелівської премії миру Лейма Гбові, Тавакуль Карман та Джоді Вільямс. Вони розпочали свій візит з залізниці, а потім зустрілися з мером Львова Андрієм Садовим.

22 червня лауреатки Нобелівської премії миру завітали до України. Спершу високоповажні гості зустрілися з працівницями Укрзалізниці на залізничному вокзалі Львова. Згодом зустрілися і з міським головою.

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Андрій Садовий повідомив, що нині лауреатки Нобелівської премії миру стали амбасадорками проєкту "Незламні".

Лейма Гбові, Джоді Вільямс та Тавакуль Карман. Історія кожної з цих жінок заслуговує на окрему книгу чи сценарій для фільму про боротьбу за права людини і турботу про всіх, хто відчуває на собі жорстокість. Дякуємо за сміливість бути тут і за те, що не стоїте осторонь!,

– написав мер Львова.

Лауреатки Нобелівської премії миру у Львові: фото Андрія Садового та Укрзалізниці

Працівники Укрзалізниці розповіли гостям про реалії війни

Провідна інженерка з підготовки кадрів Олександра Саган розповіла гостям, як львівський вокзал працює в умовах війни та про волонтерську діяльність. Провідниці пасажирських вагонів Наталія Кудрич та Надія Жміковська поділилися спогадами про перші евакуаційні рейси з регіонів активних бойових дій на Захід України та за кордон.

Гостю міста Гейма Гбові вразили історії працівників залізниці. Вона розповіла, що місія лауреаток премії миру полягає у тому, щоб донести інформацію про війну в Україні у різні куточки світу.

Українська залізниця та Львів зокрема стали однією з ключових ланок порятунку мільйонів людей, які через війну були змушені залишити рідні домівки. Розповіді залізничниць, яких я вважаю супержінками за їхню відвагу й витривалість, – не просто страшні історії. Це повсякденне життя багатьох мешканців України. Наша основна місія полягає в тому, щоб почути ці історії та донести цю інформацію в різні куточки світу,

– зазначила Лейма Гбові.

Джоді Вільямс також вражена сміливістю українських залізничників, які їдуть в черговий рейс, щоб рятувати людей, попри смертельну небезпеку.

Це і є справжня сміливість. Перед візитом до Львова ми побували в одному з притулків для українських біженців у Польщі. Головним проханням, яке почули від українських жінок, було прохання не забувати про них і Україну, про причину, через яку вони опинилися на чужині. І сьогодні я хочу пообіцяти, що ми не дозволимо світові забути про Україну, про проблеми та потреби українців, які спіткали їх у боротьбі з агресором,

– сказала вона.

Натомість Тавакуль Карман наголосила, що допомога світу для України дуже важлива. Лише так можна пришвидшити перемогу країни над окупантом.

Ваша боротьба – це наша боротьба, ваш біль – це наш біль, ваша перемога – це наша перемога! Продовжувати всіма силами підтримувати та допомагати українцям – означає наближати цю перемогу. Тому відсьогодні можете вважати нас амбасадорами України у світі!,

– наголосила Карман.

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