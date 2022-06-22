22 июня лауреатки Нобелевской премии мира посетили Украину. Сначала достопочтенные гости встретились с работницами Укрзализныци на железнодорожном вокзале Львова. Впоследствии встретились и с мэром.

К теме Во Львове нет беженцев, а есть временно получившие убежище люди, – Садовый

Андрей Садовый сообщил, что ныне лауреатки Нобелевской премии мира стали амбассадорами проекта "Несокрушимые".

Лейма Гбови, Джоди Уильямс и Тавакуль Карман. История каждой из этих женщин заслуживает отдельной книги или сценария для фильма о борьбе за права человека и заботе обо всех, кто испытывает на себе жестокость. Спасибо за смелость быть здесь и за то, что не стоите в стороне!,

– написал мэр Львова.

Лауреатки Нобелевской премии мира во Львове: фото Андрея Садового и Укрзализныци

Сотрудники Укрзализныци рассказали гостям о реалиях войны

Ведущая инженер по подготовке кадров Александра Саган рассказала гостям, как львовский вокзал работает в условиях войны и о волонтерской деятельности. Ведущие пассажирских вагонов Наталья Кудрич и Надежда Жмиковская поделились воспоминаниями о первых эвакуационных рейсах из регионов активных боевых действий на Запад Украины и за границу.

Гостью города Гейма Гбови поразили истории работников железной дороги. Она рассказала, что миссия лауреаток премии мира состоит в том, чтобы донести информацию о войне в Украине в разные уголки мира.

Украинская железная дорога и Львов стали одним из ключевых звеньев спасения миллионов людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома. Рассказы железнодорожниц, которых я считаю суперженщинами их отвагой и выносливостью, – не просто страшные истории. Это повседневная жизнь многих жителей Украины. Наша основная миссия состоит в том, чтобы услышать эти истории и донести эту информацию в разные уголки мира,

– отметила Лейма Гбови.

Джоди Уильямс также поражена смелостью украинских железнодорожников, которые едут в очередной рейс, чтобы спасать людей, несмотря на смертельную опасность.

Это и есть настоящая смелость. Перед визитом во Львов мы побывали в одном из приютов для украинских беженцев в Польше. Главной просьбой, которую услышали от украинских женщин, была просьба не забывать о них и Украине, о причине, по которой они оказались на чужбине. И сегодня я хочу пообещать, что мы не позволим миру забыть об Украине, о проблемах и потребностях украинцев, постигших их в борьбе с агрессором,

– сказала она.

Тавакуль Карман подчеркнула, что помощь мира для Украины очень важна. Только так можно ускорить победу страны над оккупантом.

Ваша борьба – это наша борьба, ваша боль – это наша боль, ваша победа – это наша победа! Продолжать всеми силами поддерживать и помогать украинцам значит приближать эту победу. Поэтому с сегодняшнего дня можете считать нас посольствами Украины в мире!,

– подчеркнула Карман.

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