Помер відомий археолог зі Львова Василь Оприск

На 72-му році життя помер львівський археолог Василь Оприск. Він був науковим співробітником Інституту українознавства імені Крип'якевича. Чоловік тривали час боровся з важкою хворобою.

Василь Оприск помер 14 серпня. Археолог працював в Інституті українознавства Крип'якевича НАН України близько 47 років.

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Висловлюють співчуття

Василь Оприск помер через важку недугу. Яка це саме хвороба і скільки боровся з нею археолог, не повідомляють. Співробітники Інституту висловлюють свої співчуття рідним і близьким чоловіка.

Заупокійне богослужіння відбулося 15 серпня о 18:00 в капличці на Пекарській. Коли буде похорон, ще не повідомили.