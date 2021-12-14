Вибух зруйнував 3 квартири: жителі львівського будинку відмовилися відселятися після пожежі
Джерело:Львівська міськрада
У Львові 13 грудня пролунав вибух у 3-поверхівці на вулиці Замарстинівській. Після цього там виникла пожежа, в якій постраждали 3 людини. Жителі будинку відмовилися від тимчасового житла.
Інцидент трапився у будинку №28 на вулиці Замарстинівській. Наразі там проводять обстеження.
До теми У житловому будинку Львова сталися вибух та пожежа: є постраждалі
Вибух зруйнував 3 квартири
Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що внаслідок вибуху, який трапився 13 грудня, постраждали 3 квартири. Наразі у будинку проводять обстеження, щоб зрозуміти, які там виникли пошкодження і які протиаварійні заходи слід вживати.
Опісля ці питання будуть винесені на міську комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб якнайшвидше приступати до виконання протиаварійних робіт,
– додала посадовиця.
Внаслідок вибуху постраждали 3 людини. Усі вони залишились живими, але потрапили до лікарні.
"Вчора ввечері (13 грудня – 24 канал) в цьому будинку було відновлено електропостачання, окрім трьох найбільше постраждалих квартир. Сьогодні буде вирішуватися питання щодо відновлення газопостачання", – зазначила Маруняк.
За її словами, у день вибуху відбулася розмова з мешканцями будинку щодо можливого їхнього відселення. Вони наголосили, що не потребують тимчасового житла.
"Деякі люди пішли на кілька днів до родичів, а інші повернулись до своїх квартир в цьому будинку", – підсумувала Маруняк.
Дивіться відео з місця вибуху та пожежі:
Актуально Виною – газова колонка: що відомо про причини вибуху та пожежі у будинку Львова
Коротко про вибух на вулиці Замарстинівській
- За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, приблизно о 17:20 у квартирі на 2 поверсі будинку №28 на вулиці Замарстинівській виникла пожежа. Через годину її вдалося повністю загасити.
- Внаслідок займання 3 людини отримали травми. Їх у стані різного ступеня важкості госпіталізували в медзаклади Львова та області. У постраждалих діагностували термічні опіки та отруєння продуктами горіння. Ще 3 людям надали меддопомогу на місці події.
- Ймовірною причиною пожежі міг стати вибух побутового газу. Він зруйнував двері в загальний коридор та перегородку між двома квартирами. Пошкоджень опорних конструкцій будівлі не виявили.
- Також вогонь пошкодив дерев'яне перекриття між 2 та 3 поверхами, 4 вікна та речі власників квартир.
- До ліквідації пожежі залучили 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.