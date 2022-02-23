Від нас багато що залежить у складний час: Садовий про звернення ЛМР до уряду щодо агресії Росії

Усі фракції Львівської міськради підготували спільне звернення до уряду та очільників міст-партнерів. У ньому мовиться про важливість посилення обороноздатності України та реакції на новий акт російської військової агресії.

У зверненні депутати ЛМР категорично засудили "легітимізацію" Путіним бойовиків. Вони вимагають Кремль негайно вивести окупаційні війська з території України та припинити будь-яку діяльність, спрямовану проти її суверенітету та територіальної цілісності.

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Депутати ЛМР підготували спільне звернення

Депутати усіх фракцій Львівської міськради підготували звернення до уряду та міст-партнерів. У ньому мовиться, що злочинні рішення президента Росії Володимира Путіна не витримують жодної критики не лише зі сторони історичної науки, але й з позицій міжнародного права та міждержавних домовленостей. Вони свідчать лише про його психологічну неврівноваженість.

Подібний стан справ прогнозує непередбачувані дії зі сторони Кремля та піддає Європу і світ загрозі безглуздої та масштабної війни,

– мовиться у зверненні.

Львівські депутати закликали уряд та міжнародних партнерів:

невідкладно застосувати ефективні та жорсткі санкції щодо країни-агресора та її представників (в тому числі для російського капіталу, що розміщений на території України) і надати Україні всебічну допомогу;

та її представників (в тому числі для російського капіталу, що розміщений на території України) і надати Україні всебічну допомогу; підтримати пропозицію МЗС щодо повного розриву дипломатичних відносин із Росією та визначити процедуру особливого режиму переміщення росіян на території України;

та визначити процедуру особливого режиму переміщення росіян на території України; Кабмін закликали розглянути можливість закриття повітряного простору України для транзиту авіасполучення з Росією та припинили будь-яке залізничне сполучення з країною агресором через територію нашої країни;

та припинили будь-яке залізничне сполучення з країною агресором через територію нашої країни; заморозити активи російського бізнесу і колаборантів в Україні;

і колаборантів в Україні; прийняти окрему постанову щодо проведення спрощеної процедури закупівлі для забезпечення сил тероборони та спростити постачання гуманітарної допомоги в Україну;

в Україну; негайно збільшити фінансування оборонних витрат коштом статей, які не є пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози;

коштом статей, які не є пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози; забезпечити фінансування на розміщення та забезпечення внутрішньо переміщених людей ;

; розробити кризовий сценарій створення військово-цивільних адміністрацій у районах ймовірних воєнних дій;

у районах ймовірних воєнних дій; Верховну Раду закликали скасувати закон №4499 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і прийняти альтернативний законопроєкт №4335-1 про цивільну зброю та боєприпаси.

Повний текст звернення львівських депутатів можна переглянути на сайті міськради



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Міський голова підтримав депутатське звернення

Мер Львова Андрій Садовий подякував керівникам усіх фракцій ЛМР за їхнє спільне звернення.

"Сьогодні ми тут, у мирному Львові, в державі, що перебуває в складному періоді свого життя. І від нас багато залежить, адже на нас звертають увагу, багато міських голів телефонують, питають поради. У першу чергу, ми маємо мати залізні нерви та швидко приймати оперативні рішення", – зауважив міський голова.

За словами Садового, наразі важко спрогнозувати, чи зберуться депутати міськради на наступну сесію, чи їх чекатимуть якісь екстремальні умови та незвичайні ситуації. Тому він попросив народних обранців чесно виконувати свою роботу та скеровувати кожен свій день на ті справи, які мусять виконувати.

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Військові на передовій потребують підтримки

Садовий зазначив, що 22 лютого він розмовляв з командиром 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

"Вони сьогодні – на передовій позиції. Дав чіткий перелік, що потрібно. Сьогодні ми дали це в роботу: частину будемо оперативно закуповувати за бюджетні кошти, частину – буду звертатись до підприємців, можливо, до колег-депутатів", – додав міський голова.

За словами мера, також є чіткий запит від 24-ї бригади та Академії сухопутних військ.

Сьогодні підтримка наших військових на передовій – це питання номер 1. Ми надаємо максимальне сприяння, кожного дня знаходимо додаткові резерви й допомагаємо нашим хлопцям на передовій. Це наша спільна справа, наша держава,

– відзначив міський голова.

Садовий наголосив, що у Львові необхідно забезпечити функціонування міста у такий непростий період, й підготовку до цього почали заздалегідь.

"Маємо бути у хорошому здоров'ї, тому що сьогодні кожен день є важливим, і ми маємо цінувати цю мить життя у мирній державі та готуватися кожного дня, аби бути сильнішими. Тому вишколи, вміння та володіння зброєю, надання першої домедичної допомоги – це надзвичайно важливо", – додав міський голова.

Також, за словами мера, у місті є можливість подавати санітарний об'єм води за відсутності електроенергії, а якщо не буде зв'язку – робити оповіщення. Міський голова підсумував, що робота, продемонстрована за останній час, дає велику віру, що Україна має шанс. Адже найбільшою загрозою для нашої держави завжди був розбрат, а коли українці єдині, вони – непереможні.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!