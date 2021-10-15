Вимагали 2 мільйони євро викупу: у Львові викрали 19-річну дівчину

У Львові 14 жовтня затримали 3 зловмисників, які викрали 19-річну жительку Червонограда. Вони вимагали у її батька 2 мільйони євро викупу.

Чоловік повинен був заплатити викрадачам гроші, щоб побачити свою доньку цілою та неушкодженою. До розкриття злочину залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

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Зловмисники вимагали 2 мільйони євро викупу

Повідомлення про викрадення людини надійшло у поліцію приблизно о 20:30. Житель Червонограда розповів, що невідомі зловмисники викрали у Львові його 19-річну доньку. Вони вимагали за звільнення дівчини 2 мільйони євро. Також викрадачі погрожували батькові, що він більше ніколи не побачить свою доньку, якщо не передасть їм гроші.

Начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський розповів, що місце, де зловмисники утримували дівчину встановили оперативники карного розшуку та слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів.

Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) встановили місце, де зловмисники утримували свою жертву – у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові,

– зазначив правоохоронець.

Після цього поліцейські звільнили дівчину та затримали викрадачів. Ними виявились троє жителів Червонограда. З постраждалою наразі працює психолог.

Дивіться фото затримання викрадачів / Фото поліції Львівщини

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Викрадачам загрожує в'язниця

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

вимагання.

Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозри та оберуть запобіжні заходи. Максимальне покарання, яке їм загрожує, – до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.