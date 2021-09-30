Ще у квітні 2021 року правоохоронці визволили двох громадян Греції, які були в заручниках банди. Як з'ясували слідчі, один із них був цивільним чоловіком підозрюваної.

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Пара познайомилася на Кіпрі

Близько 5 років тому, грецький бізнесмен познайомився з підозрюваною під час відпочинку на Кіпрі. Жінка там працювала танцівницею в нічному клубі. Знайомство швидко переросло в роман і в пари з'явилася дитина.

Після звістки про вагітність, бізнесмен Ніколас Папаніколау приїхав до Миколаєва, де жила його нова партнерка Вікторія Рослякова. Там він придбав їй будинок та дав грошей на відкриття власного салону краси. Пізніше, як стверджує чоловік, він щомісяця надсилав своїй цивільній дружині по 5 тисяч євро.

За версією слідства, десь на початку 2021 року пара посварилася, і для того, щоб не залишитися без грошей, жінка вирішила діяти.

Жінка організувала банду

Після сварки з чоловіком, Рослякова познайомилася з одеським кримінальним авторитетом, разом з яким і розробила план викрадення. Жінка фактично була співголовою банди. За деякими даними, спільником підозрюваної був Олександр Рошко, якого вбили в березні цього року.

Жінка домовилася з Папаніколау про зустріч в Одесі, де той відпочивав разом із племінником. Рослякова запропонувала чоловіку побачитись із сином.

Однак, коли чоловік з племінником прибув до квартири, на яку його запросила дружина, там їх зустріли чоловіки в балаклавах, які зв'язали їх та вивезли до Миколаєва. Там чоловіків катували, а бізнесмена змусили переписати свої квартири в Одесі на дружину та перевести на рахунки бандитів 600 тисяч гривень. Поліція визволила громадян Греції з полону в квітні.

Зверніть увагу! За організацію викрадення та катування бандою осіб, жінці загрожує до 10 років ув'язнення.

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