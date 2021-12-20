200 тисяч з підприємця: у Львові "вимагачу" повідомили про підозру

Львівські правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловікові. Він вимагав у місцевого підприємця 200 тисяч гривень, погрожуючи розправою.

Зловмисника затримали співробітники Львівського райуправління поліції №1 та оперативники обласного Управління міграційної поліції. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

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Чоловік вимагав у підприємця 200 тисяч гривень

До правоохоронців 9 листопада звернувся за допомогою 42-річний львівський підприємець. Він розповів, що невідомий під надуманим приводом вимагає у нього та його товаришів близько 200 тисяч гривень. При цьому чоловік погрожував фізичною розправою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "вимагання". Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, від 3 до 7 років за ґратами.

Дивіться відео, як затримали зловмисника:

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Зловмиснику повідомили про підозру

До розкриття злочину залучили оперативників-криміналістів, працівників обласного Управління міграційної поліції та співробітників інших служб поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний житель Львова.

Під час обшуків у нього вилучили речові докази, які підтверджують причетність до вимагання. 20 грудня йому повідомили про підозру. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Зловмиснику оголосили підозру / Фото поліції Львівщини



Чоловікові загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини